Кабмин обяжет перевозить грузы и пассажиров только на судах российского производства

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Правительство обяжет перевозить грузы и пассажиров водным транспортом на судах только российского производства. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматриваются соответствующие поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

"Правительство теперь будет устанавливать виды деятельности, которые можно осуществлять только на судах российского производства. Например, это перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории нашей страны или под нашей юрисдикцией", - сказал он.

Премьер напомнил, что кабмин рассматривает в среду поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, предоставляющие правительству право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно исключительно с использованием судов, построенных на территории России.

По его словам, согласно этому законопроекту, "любая компания, неважно, российская она или иностранная, если она хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях, или инвестировать в локализацию своего производства в РФ". Медведев добавил, что выгоднее всего это делать в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития, где действуют льготные налоговые режимы.

Премьер указал, что эти изменения должны поддержать российских судостроителей. "Сейчас господдержку за счет различных субсидий и грантов получают в основном владельцы судов, транспортные и лизинговые компании, но довольно значительное количество заказов размещается на иностранных верфях, а наши судостроительные предприятия загружены в лучшем случае на половину", - посетовал председатель правительства.

Глава кабмина добавил, что российским судостроителям зачастую не хватает "денег на подготовку специалистов, улучшение работы с персоналом, расширение компетенций, на обновление оборудования, на современные технологии, а в результате удерживать свои позиции на этом сложном рынке им становится еще более проблематично".