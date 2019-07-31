Россия с 10 августа приостанавливает ввоз семечковых и косточковых культур из КНР

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок продукции, зараженной карантинными объектами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.

Запрет будет распространяться на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву, уточнили в ведомстве.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 г. приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами", - отметили в Россельхознадзоре.