Мощности мусорного полигона в Ингушетии почти исчерпаны из-за ликвидации свалок

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Единственный мусорный полигон в Ингушетии, мощности которого должно было хватить до 2027 года, оказался почти заполнен из-за ликвидации двух из четырех самых крупных свалок в республике, сообщил ТАСС гендиректор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экосистема" Харон Хамхоев.

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Власти Ингушетии запланировали до конца 2021 года ликвидировать по нацпроекту "Экология" четыре самые крупные свалки в регионе: в 2019 году запланирована ликвидация свалки в Назрани и Сунже, в 2020-2021 годах - в Малгобеке и Карабулаке. Работы проводят для улучшения экологических условий проживания людей.

"Мощности единственного полигона, который расположен в сельском поселении Нестеровское, закончились из-за того, что в республике реализуется программа по ликвидации накопленных ущербов в рамках нацпроекта "Экология". То есть большие две свалки, которые были в городах Сунжа и Назрань должны быть ликвидированы, а весь мусор должен быть перевезен и перевозится на наш полигон - а это около 500 тыс. т мусора в общем, - а полигон рассчитан на 623 тыс. т мусора", - сказал Хамхоев.

По его словам, мощности открытого в 2017 году полигона должно было хватить на 10 лет. "Объем мусора, который ранее ввозился в течение года на полигон, теперь завозится за две недели. Скорее всего, по окончанию работ по ликвидации этих двух свалок через год этот полигон будет уже полностью заполнен", - добавил Хамхоев.

По словам активиста регионального отделения ОНФ Зелимхана Оздоева, свалки в республике ликвидируют, чтобы улучшить условия проживания людей на территории региона. "Ликвидация четырех самых крупных свалок, не говоря о более маленьких стихийных, позволит улучшить экологические условия проживания почти 300 тыс. человек. Нам важно построить в регионе как сортировочные комплексы, так и мусороперерабатывающие, поскольку существующий сортировочный центр на полигоне не справляется с объемом поступающих отходов", - сообщил ТАСС Оздоев.

Новый полигон и переработка мусора

Решить проблему утилизации мусора в Ингушетии планируют за счет строительства нового полигона, а также создания комплексов по переработке отходов. "Мы уже разрабатываем проектно-сметную документацию по строительству второго полигона, который будет находиться в городе Малгобек, это инвестиционный проект. По размерам он будет меньше, чем первый, но точно сказать объемы я не могу, пока не будет завершена работа по разработке проекта. Думаем, что мы закончим эту работу в течение полугода. До заполнения первого полигона работы по строительству второго полигона должны быть закончены", - сказал Хамхоев.

Он отметил, что после ликвидации всех четырех крупных свалок в регионе мощностей второго полигона должно хватить на несколько лет. Также регоператор рассмотрит возможность расширения первого полигона.

Как сообщил ТАСС начальник управления охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев, в регионе планируют перерабатывать все запрещенные к захоронению отходы. "Мы включили в госпрограмму мероприятия по созданию объектов обработки, сортировки и переработки всех запрещенных к захоронению отходов - это металл, дерево, резина, полиэтилен, ртутные лампы. На сегодняшний день в регионе есть только сортировка отходов, а после сортировки все полезные фракции направляются в регионы, где есть возможности переработки", - пояснил Баркинхоев.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).