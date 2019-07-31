Власти Вологодской области опровергли данные о продаже акций АО "Дед Мороз"

ТАСС, 31 июля. Акции государственного акционерного общества "Дед Мороз", которое управляет популярной среди туристов резиденцией Деда Мороза в Великом Устюге, останутся в собственности Вологодской области на долгосрочную перспективу. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства области.

Ранее в нескольких СМИ появилась информация о включении акций в прогнозный план приватизации имущества и полной передаче резиденции в частные руки.

"В настоящее время правительством области готовится проект постановления о включении находящихся в собственности Вологодской области акций АО "Дед Мороз" в перечень государственных унитарных предприятий области и хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в собственности области, обеспечивающих достижение целей в отдельных отраслях экономики и социальной сферы области, предусмотренных документами стратегического планирования на среднесрочный и долгосрочный периоды, которые не подлежат приватизации. Таким образом, акции АО "Дед Мороз" гарантированно остаются в собственности Вологодской области на долгосрочную перспективу", - говорится в сообщении пресс-службы.

В правительстве также опровергли информацию, что вероятным покупателем АО "Дед Мороз" может стать компании TUI. "По заверениям ее [компании TUI] руководства, такой сценарий не рассматривается", - говорится в сообщении.

Прогнозный план приватизации на среднесрочный период утверждается ежегодно. На сегодня в собственности Вологодской области находятся два действующих государственных предприятия и акции семи акционерных обществ. "В соответствии с постановлением областного правительства от 15 июля 2019 года № 652 "Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества области на 2020-2022 годы" приватизация акций АО "Дед Мороз" запланирована в 2022 году. Стоит отметить, что акции данного акционерного общества включаются в прогнозный план приватизации с 2012 года, однако решений о проведении торгов по их продаже никогда не принималось", - добавили в правительстве.

Правительство области весной этого года инициировало реорганизацию АО "Дед Мороз" путем увеличения уставного капитала акционерного общества. Как утверждал в июле замгубернатора области Олег Васильев, все имущество реорганизуемого учреждения "Дом Деда Мороза" полностью остается государственным, после завершения процедуры реорганизации 100% имущественной массы будет находиться в АО "Дед Мороз", учредитель которого - правительство Вологодской области. В ходе реорганизации около 50 сотрудников резиденции предпочли уволиться. В правительстве объяснили, что ситуация возникла из-за недопонимания, и готовы трудоустроить всех желающих.

Планы развития резиденции

В сентябре-октябре 2019 года планировалось представить концепцию дальнейшего развития проекта "Великий Устюг - вотчина Деда Мороза". В ходе реализации второй очереди проекта планируется обустройство парковой зоны, создание маршрутов для активного отдыха, строительство аттракционов, аквапарка, кинотеатра, спа-комплекса, гостиниц и домов для интерактивных площадок, объектов торговли, расширение филиала Московского зоопарка. Площадь вотчины в ходе преобразований планируется увеличить почти в 2,5 раза - с 42 до 90 га, привлечь инвесторов под гарантии предоставления земель, усовершенствовать инженерную и транспортную инфраструктуру. В активной стадии - реконструкция аэропорта в Великом Устюге, что позволит увеличить поток авиатуристов в три раза.