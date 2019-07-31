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Медведев: закон о некредитных финансовых организациях снизит риски для населения

Глава кабмина отметил опасность создания финансовых пирамид на базе таких организаций
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© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 31 июля. /ТАСС/. Законопроект, регламентирующий работу некредитных финансовых организаций, поможет снизить финансовые риски для населения. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства.

Кабинет министров на заседании в Горках в среду рассматривает законопроект, который усиливает защиту людей, пользующихся услугами некредитных финансовых организаций - кооперативов, ломбардов и микрофинансовых организаций.

"Иногда на базе таких организаций создаются финансовые пирамиды. Были и другие факты злоупотребления доверием людей - деньги собирались, компании банкротились, и пайщики оставались ни с чем, - сказал Медведев. - Теперь к некредитным финансовым организациям будут установлены дополнительные требования, которые должны минимизировать такие риски".

Законопроект касается микрофинансовых организаций, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. В частности, он регламентирует процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, предусматривая формирование соответствующего госреестра, за внесение в который необходимо будет оплатить 1,5 тыс. рублей госпошлины. Кредитные потребительские кооперативы будут обязаны раскрывать больше информации о территориальном, профессиональном и социальном принципе объединения пайщиков, а если количество участников кооператива превышает 3 тыс. человек - информация должна размещаться в сети интернет.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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