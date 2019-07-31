Глава "Ингосстраха" уверен, что закон о страховании жилья граждан от ЧС работать не будет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вступающий в силу 4 августа закон о страховании жилья граждан от ЧС, скорее всего, будет неработоспособным. Такое мнение высказал журналистам гендиректор "Ингосстраха" Михаил Волков.

"Не будет работать. С самого начала, когда его принимали, мы говорили, что в том виде, в котором его приняли, он работать не будет. Это констатация того, что страхование - это хорошо, нужно страховаться. Вот весь закон", - сказал он.

По масштабым подтоплениям в Сибири "Ингосстрах" получил заявлений об убытках на сумму около 200 млн рублей от юридических лиц, от физических - 20 заявлений на 8 млн рублей. "Это говорит о том, что там просто никто не застрахован", - сказал Волков.

В текущей конструкции закона страховать свое жилье будут только жители наиболее убыточных регионов, что противоречит стремлению страховщиков диверсифицировать портфель по всей стране, отметил глава "Ингосстраха". "Где-то будет всплеск страхования, вопрос где и на каких условиях", - сказал он.

Налоговые льготы, которые Минфин предлагает ввести для покупателей страховок, могут сработать для жителей "богатых" регионов, но не для всей страны, считает Волков. "Мотивация должна быть более значимой. У населения России экономических возможностей не так много, насколько это подстегнет граждан страховать - не знаю", - сказал он.

Новый закон

4 августа 2019 года вступает в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций, принятый годом ранее. Страхование жилья останется полностью добровольным, при этом власти каждого региона будут вправе создать собственные программы страхования жилья, где будет описано взаимодействие страховщиков и региональных властей при компенсации населению ущерба от ЧС - в случае, если собственник застраховал жилье. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это работает в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.

Минимальный объем ответственности страховой компании в рамках закона установлен на уровне 300-500 тыс. рублей. Страховщики ранее оценивали стоимость полиса в рамках закона на уровне около 150 рублей в месяц, в случае покрытия не только рисков ЧС, но и бытовых рисков. Минимальная стоимость полисов только по рискам ЧС оценивалась на уровне 360 рублей в год.

Сейчас уровень охвата страхованием жилых помещений очень низкий - в частности, в пострадавшей от паводка Иркутской области, по оценкам Всероссийского союза страховщиков, застраховано не более 3,4% жилья.