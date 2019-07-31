"Яндекс.Драйв" тестирует в Петербурге систему распознавания опасного вождения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Каршеринг "Яндекс.Драйв" начал тестировать в Санкт-Петербурге новый алгоритм для распознавания и предотвращения опасного вождения машин. Из-за небезопасного поведения на дороге пользователю могут заблокировать доступ к определенному типу автомобилей или в целом к сервису, говорится в сообщении компании.

"Алгоритмы "Драйва" обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например, усилие при нажатиях на тормоз или угол поворота руля. На основании большого количества полученных данных алгоритм понимает, насколько аккуратно управляет автомобилем каждый водитель. Сейчас мы учим алгоритм оценивать резкие ускорения, торможения и другие опасные маневры на дороге, например, частые перестраивания из ряда в ряд. Если манера вождения окажется агрессивной, мы предупредим пользователя и ограничим в использовании автопарка", - говорится в сообщении.

В "Яндексе" отмечают, что технология находится на этапе тестирования и первый эксперимент стартовал в Санкт-Петербурге. В будущем он может быть распространен на другие города РФ.

Как работает система

Манера вождения каждого водителя определяется с помощью специального устройства - телематики, оно есть в каждой машине, и его ключевая функция - считывать информацию с сотни разных датчиков. Индивидуальная модель вождения человека рассчитывается на основе данных о торможении, ускорении, усилии при нажатиях на тормоз, об угле поворота руля за последние 10 поездок. Алгоритм делает специальные расчеты и предсказывает вероятность попадания пользователя в ДТП на 11 поездке. С этого момента может быть запущена цепочка предупреждений и ограничений. В случае, если водитель перестает лихачить, рейтинг восстанавливается.

Ранее "Яндекс.Драйв" внедрил систему, которая оповещает о превышениях скорости. За неоднократные нарушения скоростного режима алгоритм ограничивал доступ к каршерингу. Сервис "Яндекс.Драйв" заработал в Москве в феврале 2018 года. В декабре 2018 года сервис был запущен в Санкт-Петербурге.