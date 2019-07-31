Следующий раунд торговых консультаций Пекина и Вашингтона состоится в сентябре в США

"Стороны проведут в сентябре в США следующий раунд торгово-экономических консультаций", сообщает агентство, указывающее на то, что представители Китая и США, следуя достигнутым ранее между лидерами двух стран договоренностям, провели "откровенный, высокоэффективный и конструктивный диалог". О каких либо конкретных результатах, помимо договоренности провести следующие консультации в США, агентство не информирует.

ШАНХАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Следующий, 13-й по счету, раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций состоится в сентябре в США. Соответствующая договоренность, как сообщает агентство Синьхуа, была достигнута на прошедшем 30-31 июля в Шанхае 12-м раунде переговоров.

Сообщается лишь о том, что стороны на переговорах затронули вопрос увеличения закупок Китаем сельскохозяйственной продукции в США, исходя из той необходимости, которая есть у китайской стороны.

В агенстве подчеркнули, что некоторые оценки относительно плачевного состояния экономики Китая из-за существующих торговых трений с США сильно преувеличены, и американской стороне стоит осознать новые реалии, чтобы добиться прогресса путем диалога, а не конфронтации.

"Есть надежда на то, что те американцы, которые играли и пели устаревающую мелодию снова и снова, увидят реалии как можно раньше. Мы надеемся, что они рационально посмотрят на долгосрочное экономическое развитие Китая, воспользуются возобновлением китайско-американских торгово-экономических консультаций, которое далось с таким большим трудом, проявят достаточную искренность и предпримут действия для того, чтобы реализовать консенсус, достигнутый на саммите в Осаке между лидерами двух стран, и встретят китайскую сторону на полпути. Правильная позиция заключается в разрешении проблемы путем диалога, а не конфронтации, чтобы работать вместе над построением взаимовыгодного сотрудничества", - пишет Синьхуа.

"В то время как американская сторона держит "большую дубину" тарифов, некоторые кричат о том, что "ситуация в Китае очень плохая" и даже фабрикуют ложные заявления о том, что "Китай потерял 5 млн рабочих мест", - указывает агентство, добавляя, что "эти люди в одностороннем порядке преувеличивают возникающие в экономическом развитии Китая трудности, либо закрывают глаза на потенциал и устойчивость экономического развития Китая".

В ожидании официальных заявлений

В подобных оценках, говорится в комментарии, их авторы судят о Китае по темпам экономического роста, забывая о том, что страна находится в процессе перехода от быстрых темпов роста к этапу качественного развития. "Можно с уверенностью сказать, что китайская экономика находится в стабильном и устойчивом состоянии и налицо еще больший прогресс", - утверждают авторы комментария. За первое полугодие, указывает агентство, темпы роста ВВП страны составили 6,3%, что стало свидетельством быстрого развития и здоровой экономики.

Во вторник после прибытия в Шанхай представители США на торговых переговорах провели вечером короткий деловой ужин с китайской делегацией. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин встретились с возглавляющим китайскую делегацию вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в гостинице Fairmont Peace Hotel на знаменитой набережной Вайтань. Деловой ужин, за которым стороны смогли обменяться мнениями по ряду вопросов, проходил в исторической для китайско-американских отношений гостинице, где останавливались многие бывшие президенты США.

Выбор Шанхая в качестве места проведения переговоров также весьма символичен, учитывая исторический визит в Китай Ричарда Никсона в 1972 году, когда было заключено "Шанхайское коммюнике", положившее начало потеплению отношений между КНР и США после 20 напряженности.

Основная часть переговоров состоялась в среду. Встреча проходила в резиденции "Сицзяо" в западной части города.