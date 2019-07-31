Минсельхоз определит понятие сельских территорий и проведет их типологизацию в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России внесет в нормативные акты понятие сельских территорий и проведет их типологизацию в 2020 году, кроме того, сельские территории из разных регионов будут размещены на специальном атласе, что поможет определить их состояние по стране в целом. Об этом в среду на совещании в Новосибирске сообщила замдиректора Департамента развития сельских территории министерства Рената Бибарсова.

"На сегодня нигде нормативно не установлено понятие сельской территории, что это значит. Это поселок? Это село? Или это деревня, или это муниципалитет? Единого понятия сельских территорий не существует. Мы [Минсельхоз РФ] в 2020 году займемся тем, что внесем в нормативные акты понятие сельской территории, проведем их типологизацию", - сказала Бибарсова.

Она отметила, что министерство планирует создать атлас сельских территорий, который разместят на специализированном портале.

"Мы сейчас разрабатываем единый портал по развитию сельских территорий и поддержки малых форм [хозяйствования], на котором будем размещать лучшие региональные практики с целью их популяризации, масштабирования уже на всей территории РФ. [На портале] будет размещен некий атлас сельских территорий, он будет постоянно актуализироваться, с тем, чтобы открыв каждый регион, мы видели состояние сельских территорий всей страны. Здесь и разработка стандарта качества жизни, и повышение квалификации муниципалитетов и сельского населения", - отметила она.

О госпрограмме

Госпрограмма развития сельских территорий рассчитана до 2025 года. Объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделен 1 трлн рублей. Основные цели госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.