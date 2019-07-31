Сбербанк закрыл сделку по продаже турецкой "дочки"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций Denizbank A.S.", - говорится в сообщении.

Выручка Сбербанка от продажи турецкой "дочки" составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций российского банка в размере 148 млрд рублей, отмечается в сообщении российской кредитной организации.

"В соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года выручка от продажи составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций Сбербанка в DenizBank за все время владения в размере 148,0 млрд рублей. Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1.0х к консолидированному капиталу Группы DenizBank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 года. Таким образом, для целей отчетности ПАО Сбербанк по российским стандартам бухгалтерского учета валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд рублей, налог на прибыль - около 4,5 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Также Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд.

История сделки

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).

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