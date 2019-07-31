Участок трассы M-5 в обход города Спасска построят в Пензенской области к 2024 году

ПЕНЗА, 31 июля. /ТАСС/. Строительство участка трассы М-5 в обход города Спасска в Пензенской области начнутся в 2019 году и продлятся до 2024 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор" (подведомственно Росавтодору).

"Строительство транспортного обхода Спасска на М-5 "Урал" планируется завершить в конце 2024 года. Общий объем финансирования составляет почти 9,5 млрд рублей. К работам планируется приступить в текущем году. В настоящее время специалисты ведомства проводят подготовительные работы по оформлению в федеральную собственность земельных участков, попадающих в зону работ", - отмечается в сообщении.

Проект предусматривает строительство нового четырехполосного участка протяженностью 23 км с тремя транспортными развязками между трассой М-5 и дорогой Спасск-Дерябкино. Также планируется создать пять переездов, ведущих к фермерским хозяйствам, и построить мосты через реки Студенец и Шелдаис.

"Благодаря вводу в эксплуатацию объекта удастся не только запустить движение в обход Спасска, но и вдвое увеличить пропускную способность участка федеральной трассы. В результате сократится время доставки грузов, оптимизируются расходы на их транспортировку, улучшится экологическая обстановка в населенном пункте", - говорится в сообщении.