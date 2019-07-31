Инвесторы в сфере возобновляемой энергетики заинтересованы в цифровых инновациях

ТАСС, 31 июля. Голландская DNV GL опубликовала отраслевой отчет об использовании цифровых технологий в сфере возобновляемой энергетики. Ожидается, что ключевые направления будущих инвестиций будут напрямую связаны с разработкой и внедрением цифровых решений, сообщается на сайте компании.

"Цифровые технологии играют важную роль в развитии энергетического сектора. Объединив непредвзятый подход к цифровизации и понимание рисков, отрасль сможет в полной мере использовать возможности инновационных решений", - считает вице-президент по технологиям и инновациям DNV GL Люси Крейг.

В рамках исследования DNV GL провела опрос 2000 инвесторов и представителей энергетической отрасли. По итогам опроса почти половина участников (47%) утверждают, что цифровизация должна играть ключевую роль в реализации новых проектов и составлении инвестиционной стратегии в области альтернативных источников энергии.

По мнению инвесторов, проекты в сфере возобновляемой энергетики подвержены высокому риску и волатильности рынка. Цифровые технологии позволяют провести более точную оценку результативности проекта и будущей эффективности активов, в особенности благодаря анализу больших данных и прогнозированию на основе алгоритмов машинного обучения.