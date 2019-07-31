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"Газпром" переведет пакеты акций "Россетей" и ФСК ЕЭС на российскую "дочку"

"Газпром Капитал" станет владельцем пакета акций, который составляет 1,28% уставного капитала "Россетей" и 0,75% уставного капитала ФСК ЕЭС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Газпром" принял решение о переводе своих пакетов акций в "Россетях" и ФСК ЕЭС в российскую юрисдикцию, следует из сообщения газового холдинга.

Компания "Газпром Капитал", единственным участником которой является "Газпром", станет владельцем пакета акций, который составляет 1,28% уставного капитала "Россетей" и 0,75% уставного капитала ФСК ЕЭС.

Газовый холдинг переводит пакет акций "Россетей" и ФСК ЕЭС с компаний Gazprom Finance B.V. и Gazfin Cyprus соответственно.

"Газпром" владеет 2 млрд 562,4 млн обыкновенных акций "Россетей" номиналом 1 рубль и 9 млрд 538,055 млн обыкновенных акций ФСК ЕЭС номиналом 50 коп.

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