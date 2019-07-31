Предварительный ущерб от потери урожая в Приамурье из-за паводка оценили в 1,5 млрд рублей

"По оперативным данным на сегодня, пострадало 157 хозяйств в 15 районах области площадью 140 тыс. га. От переувлажнения - 123 тыс. га, от затопления рек в поймах более - 15 тысяч га, от градобития - 1 340 га. Ливневые дожди, которые идут каждый день, ситуацию только усугубляют. Мы видим, что гибнет урожай, предварительный ущерб просчитывается в сумме 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Амурской области со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Олега Туркова.

Ранее сообщалось, что власти Амурской области предлагают ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

По оперативной информации, на территории 30 населенных пунктов в 10 районах Приамурья подтоплено 611 частных жилых домов, 968 придворовых территорий, 28 участков автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются 15 населенных пунктов. Эвакуированы около 2,3 тыс. человек.