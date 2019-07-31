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Счетная палата прогнозирует снижение уровня бедности в России во II квартале

Как сообщили в ведомстве, это типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения
Здание Счетной палаты РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание Счетной палаты РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уровень бедности в России во втором квартале, вероятнее всего, снизится в том числе из-за замедления сокращения роста реальных доходов населения, сообщили ТАСС в Счетной палате.

"Вероятнее всего, уже во втором квартале уровень бедности должен снизиться, в том числе в связи с тем, что сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения во втором квартале составило всего 0,2% против 2,5% в первом квартале", - уточнили в Счетной палате.

"Рост уровня бедности в первом квартале и дальнейшее его снижение к четвертому кварталу - типичная ситуация для российской экономики, обусловленная сезонными колебаниями уровня доходов населения", - отметили в ведомстве.

В то же время в Счетной палате отметили, что несмотря на возможное снижение уровня бедности к концу этого года, маловероятно, что он окажется существенно ниже уровня 2018 года.

"К концу года уровень бедности населения действительно может снизиться, однако маловероятно, что в целом за год он окажется существенно ниже, чем в 2018 году", - отметили в ведомстве.

В Счетной палата также уточнили, что низкая база 2018 года поддержит динамику реальных располагаемых доходов населения во втором полугодии. 

В новость были внесены изменения (16:15 мск) - добавлены подробности.

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