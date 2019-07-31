Росстат впервые в 2019 году зафиксировал дефляцию

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 23 по 29 июля 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в России в 2019 году отмечается впервые.

Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,1%, а с начала года набрала 2,7%. В годовом выражении на 29 июля инфляция составила около 4,4%.

За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,2%, подсолнечное масло - на 0,3%, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречневую крупу - на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%, в том числе на огурцы - 4%, картофель - 3,3%, морковь - 3,2%, лук - 2,5%. За этот же период помидоры стали дороже на 1,7%, пшено - на 0,6%, куриные яйца - на 0,5%, свинина и мясо кур - на 0,4%, мороженая рыба и вермишель - на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, сметана, творог и рис - на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.