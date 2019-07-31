Третий рыболовный траулер для Северной Атлантики заложили на Северной верфи в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Траулер проекта 170701 "Капитан Осташков" заложен на петербургском предприятии "Северная верфь" для АО "Карельские морепродукты" (входит в Группу "Норебо"). Рыболовецкое судно планируется передать заказчику в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба предприятия.

"Третий траулер проекта 170701 будет носить имя "Капитан Осташков" в честь Героя Социалистического Труда, капитана-флагмана Мурманской оперативной группы Беломорской базы гослова, принимавшего участие в освоении новых типов судов и новых промысловых районов Советской Северной Атлантики", - говорится в сообщении.

Северная верфь строит серию рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания по концептуальному проекту исландского проектно-конструкторского бюро Nautic. Суда предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, ее полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбофабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить охлажденные филе, фарш, печень, рыбную муку. Судно будет вести лов трески, пикши и других донных видов рыб в северо-восточной части Атлантического океана.

Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями Группы "Норебо" инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестиционных квот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для Группы НОРЕБО (в строительстве "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков") и четыре ярусолова-процессора ("Гандвик-1", "Гандвик-2", "Гандвика-3" - для РК "Вирма"; "Марлин" - для ООО "Глобус").

Суда проекта 170701 будут иметь длину 81,6 м, ширину - 16 м, скорость - 15 узлов. Экипаж - 80 человек.