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Дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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"Транснефть" выплатила "Укртранснафте" €2,3 млн компенсации за некачественную нефть

Она позволила покрыть недополученный доход компании из-за приостановки транзита в апреле
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Компания "Транснефть" выплатила украинскому оператору магистральных нефтепроводов компании "Укртранснафта" частичную компенсацию за поставки некачественной нефти на украинский участок нефтепровода "Дружба". Об этом сообщила в среду пресс-служба украинской компании.

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"Укртранснафта получила от "Транснефти" часть компенсации в размере более €2,3 млн за попадание нефти в повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба", - сказано в сообщении. Выплата компенсации позволила покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита нефти в апреле текущего года, сообщила "Укртранснафта".

Размер компенсации был определен в рамках дополнительного соглашения к действующему договору по транзиту нефти, добавили в украинской компании.

В компании напомнили, что из-за попадания некачественной нефти в нефтепровод "Дружба" транзит нефти по украинскому участку приостанавливался в период с 25 апреля по 11 мая этого года. Кроме того, транзит приостанавливался с 17 мая по 21 мая в связи с необходимостью европейским контрагентам дополнительного времени на проведения подготовительных мероприятий, сказано в сообщении.

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УкраинаРоссияДело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"
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