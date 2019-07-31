"Россети" запустят системы накопления энергии во Владимире и Белгороде в 2019 году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Компании "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" (входят в группу "Россети") установят системы накопления энергии во Владимирской и Белгородской областях в 2019 году, которые повысят надежность и качество энергоснабжения. Об этом сообщила компания "Россети Центр".

Во Владимирской области пилотная система будет установлена для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта в селе Павловское Суздальского района. При возникновении технологических нарушений на сетях система сможет в течение четырех часов поддерживать электроснабжение в режиме максимальной нагрузки.

Вторая пилотная система накопления электрической энергии будет установлена в Белгороде на ЛЭП 0,4 кВ от подстанции "Западная". Система будет заряжаться во время минимального потребления, а в часы максимальных нагрузок выдавать электроэнергию в сеть, компенсируя, таким образом, потери напряжения у потребителей частного сектора.

"Системы накопления электроэнергии применяются в мировой электроэнергетике в основном для возобновляемых источников энергии. Накопитель электроэнергии - это необслуживаемый и абсолютно управляемый элемент цифровой электрической сети, способный решить очень разные задачи. Наша задача сегодня - отработать технические требования и решения по проектированию, монтажу и эксплуатации накопительных систем", - сказал генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский. Его слова приводит компания.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

"Россети Центра" и "Россети Центра и Приволжья" ведут бизнес на территории 20 регионов России.