Грузинская валюта продолжает рекордно падать

Лари в течение длительного времени колебался в районе 2,68-2,70 за доллар. В начале июля он стал обесцениваться и в первый раз побил антирекорд 10 июля, достигнув отметки 2,9 за доллар. Уже после этого грузинская валюта стала стабилизироваться, однако через три дня курс вновь пошел на спад, обновив 25 июля антирекорд, - валюта стала торговаться по 2,93 за доллар. Во вторник лари достиг отметки 2,95 за доллар. Уже в среду курс доллара по отношению к лари в коммерческих банках и пунктах обмена валюты достигает отметки 3,03.

Вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили в среду вновь заявил журналистам, что главная причина, из-за которой лари падает, - введенный с 8 июля временный запрет на прямое авиасообщение с РФ, из-за чего республика в летний сезон не досчиталась туристов. По его словам, если деньги вновь продолжат обесцениваться, то регулятор прибегнет к валютным интервенциям, а также ужесточит монетарную политику.

Экономический рост

В свою очередь Национальная служба статистики республики ("Сакстат") сообщила, что рост экономики Грузии в первой половине 2019 года замедлился до 4,9% с 5,7% в аналогичном периоде прошлого года.

Одной из главных причин сокращения темпов роста экономики называется падение товарооборота в первом полугодии. Внешнеторговый оборот Грузии в январе - июне 2019 года составил порядка $6 млрд, что на 0,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.

Между тем, экономика Грузии выросла в июне. В этом месяце показатель составил 5%, в то время как в июне 2018 года он был на отметке 4%. Значительный рост в июне текущего года зафиксирован в промышленности, в сфере недвижимости и услуг, строительстве, торговле, транспорте, гостиницах и ресторанах. В июне, по данным службы статистики, упала активность в сфере финансов.