РЖД подготовят комфортные условия труда для женщин-машинистов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) готовы к тому, чтобы после вступления в силу соответствующего законодательства принять женщин на работу в качестве машинистов и обеспечить им комфортные условия труда. Об этом в интервью РЖД ТВ рассказал генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

"С технической точки зрения мы уже, наверное, сейчас готовы к тому, чтобы все это внедрить. Дома для отдыха локомотивных бригад… уже все построено для того, чтобы и женщины комфортно могли себя чувствовать в новой профессии", - сказал глава РЖД.

Белозеров добавил, что речь идет в том числе об улучшении дизайна локомотивов и моторвагонного состава компании.

"Но все решения мы сможем реализовать после того, как будет принято законодательство. Насколько я знаю, пока планы - 1 января 2021 года, - за этот промежуток времени, возможно, нам еще что-то нужно будет доделать для того, чтобы подготовиться к этой возможности", - заключил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разрабатывает сокращенный список запрещенных для женщин профессий. В актуализированном списке на данный момент около 100 профессий вместо 400.