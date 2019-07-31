Крупнейший на Ставрополье завод по производству минеральных вод возобновил работу

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Крупнейшее в Ставропольском крае предприятие по производству минеральных вод "Рокадовские минеральные воды", которое простаивало с 2007 года, в среду возобновило работу. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"На заводе запущена линия по розливу минеральных вод в полуторалитровые ПЭТ-бутылки (бутылки, изготовленные из пластика - прим. ТАСС) мощностью 400 тыс. бутылок в сутки. В ближайшие месяцы планируется начать розлив сладких газированных напитков. В дальнейших планах - запуск линии по розливу вод в шестилитровую тару", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, построенный в 2004 году завод "Рокадовские минеральные воды" простаивал на протяжении десятилетия. В 2017 году на предприятие пришел новый инвестор. "В течение двух лет было проведено масштабное обновление помещений, оборудования. В целом в возрождение предприятия вложено около 2 млрд рублей. Завод дал работу для 150 жителей Минераловодского городского округа", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности сообщила, что на предприятии планируется производить такие питьевые лечебно-столовые минеральные воды, как "Ессентукская целебная", "Нагутская 26", "Славяновская", а также питьевую воду и безалкогольные напитки. Ежегодно будет осуществляться розлив минеральной воды в объеме более 109 млн полулитров в год. Продукция будет экспортироваться в Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, а также реализовываться по стране.На заводе