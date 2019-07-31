Эксперты: США будут мешать реализации китайского проекта "Пояс и путь"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вашингтон будет мешать инициативе Пекина воплотить мегапроект "Пояс и путь", в который вовлечено более 70 государств. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду высказал эксперт Российского института стратегических исследований Леонид Гладченко.

По его словам, Белый дом уже сейчас противодействует самой инициативе и включаемым в нее проектам. "Показательны в этом плане провалившиеся попытки США блокировать создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций с уставным капиталом в $100 млрд, учрежденного Пекином совместно с рядом государств для финансирования проектов, - отметил собеседник агентства. - Несмотря на массированное давление, оказываемое Вашингтоном на союзников, Великобритания, Германия, Израиль и Канада стали членами этого влиятельного финансового института".

"Под предлогом сдерживания растущей активности КНР, а также противодействия крепнущей оси Пекин - Москва, Вашингтон продолжит наращивать усилия на важнейших стратегических направлениях", - убежден аналитик. При этом он обратил внимание, что одной из главных целей США остается стремление получить свободу действий по наращиванию ракетно-ядерного арсенала для сдерживания Китая в Азии и Тихом океане.

По его мнению, США продолжат линию на жесткое противостояние с КНР в горячих точках мирового океана - Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, - которое "может поставить отношения на грань прямого вооруженного конфликта". "А следствием выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и ожидаемых ответных мер со стороны России станет усиление раскола между европейскими странами," - добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, складывающаяся ситуация открывает перед Пекином дополнительные возможности по использованию инициативы "Пояс и путь" в качестве эффективного инструмента "мягкой силы" для противодействия попыткам сдерживания со стороны Вашингтона.

Проект "Пояс и путь"

Китайская инициатива по созданию глобальной транспортной и инвестиционной инфраструктуры "Пояс и путь" объединяет два проекта - "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь XXI века". Первый - формирует единое евроазиатское торгово-экономическое пространство и трансконтинентальный транспортный коридор между Китаем и странами Западной Европы. Второй проект - это концепция развития морских торговых путей из китайских портов в Средиземное море, а также южную часть Тихого океана.