Участники рынка не поддерживают концепции по предустановке российского ПО в гаджеты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Участники рынка, в том числе разработчики приложений, не поддерживают концепции по предустановке российского программного обеспечения (ПО) в гаджеты. Об этом сказала заместитель главы Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Радченко.

"В начале этого года ФАС разработала концепцию реализации этих двух пунктов [обеспечение предустановки на мобильных устройствах отечественного ПО и обеспечение удаляемости ПО с гаджетов], которая довольно широко обсуждалась в СМИ в том числе. Во исполнении этой концепции было разработано несколько законопроектов, с одной стороны - ФАС, с другой - Минкомсвязью и с третьей стороны - Госдумой. На данный момент ни один из законопроектов не поддерживается участниками рынка в связи с тем, что никак не способствует развитию конкурентоспособности на этом рынке", - сказала она.

Во время дискуссии замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов сказал, что министерство не видит возможности реализации предустановки российского ПО в гаджеты. "Минкомсвязь на сегодняшний день, по крайней мере по прошедшей дискуссии,... пока видит, что вопросов по предустановке гораздо больше, чем ответов. Соответственно мы сформулируем свою позицию окончательно, но вопросов точно больше, чем ответов <...> Мы видим крайне немного шансов того, что предустановка может быть реализована", - сказал он.

При этом Мамонов отметил, что Минкомсвязь будет искать альтернативную возможность поддержки отечественных производителей ПО, но пока идет речь о выработке таких предложений.

Об инициативах по предустановке российского ПО в гаджеты

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) 18 июля внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы.

Концепция ФАС содержит два основных положения, которые касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования).

Как отмечал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, абонентское оборудование связи, согласно действующему российскому законодательству, подлежит сертификации. Так, по его словам, выполнение требований по предустановке и удаляемости приложений, не влияющих на работоспособность устройств, станет одним из условий сертификации абонентского оборудования связи.

ФАС уже обсуждала концепцию с игроками рынка. По данным антимонопольной службы, за утверждение концепции высказались российские разработчики и операторы связи: "Лаборатория Касперского", МТС, Mail.ru Group, "Мегафон" и другие. Против выступили представители иностранных разработчиков программного обеспечения и оборудования: Apple, Microsoft, Intel, а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Антимонопольная служба обещала доработать концепцию с учетом конструктивных замечаний со стороны отрасли, а также опыта аналогичного регулирования в других странах.