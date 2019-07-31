Суд в Петербурге отказался вводить процедуру банкротства "Метростроя" по заявлению фирмы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал необоснованным заявление компании "СМК-Групп", которая потребовала ввести в отношении петербургского "Метростроя" процедуру банкротства - наблюдение, и отказал ей в иске, следует из резолютивной части определения суда.

"Заявление ООО "СМК-Групп" о признании ОАО "Метрострой" о несостоятельности (банкротстве) признать необоснованным, отказать в ведении процедуры наблюдения", - говорится в документе. Отмечается, что определение суда подлежит немедленному исполнению и в случае несогласия истца может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года две компании - "Ариэль-Металл" и "СМК-Групп" - потребовали признать банкротом "Метрострой" Петербурга. Первая компания вскоре отказалась от иска, суд оставил его без рассмотрения. В дело в качестве кредиторов также вошли фирмы "Ленэнергомонтаж" и "Арника" - суд принял их заявления с уточнением, что рассмотрит их требования только после решения по обоснованности требований первого заявителя.

В этом году банкротства "Метростроя" требовала Федеральная налоговая служба из-за многомиллионных долгов по налогам. Власти города из-за этого намеревались расторгнуть контракты на строительство подземки с компанией и передать работы другому подрядчику.

Позже решение о расторжении контрактов было отозвано с условием, что компания заключит мировое соглашение с налоговой службой, что и было сделано в феврале. По соглашению "Метрострой" получил отсрочку на уплату долгов по налогам, предоставив в залог имущество.

При этом, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в настоящее время уже признаны банкротами несколько дочерних структур "Метростроя". Вице-губернатор города Эдуард Батанов ранее, комментируя ситуацию с банкротствами "дочек", сообщал, что ситуация с ними не простая, и отмечал, что у властей города "есть вопросы к качеству управления дочерними предприятиями".