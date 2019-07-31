В Минкомсвязи не сомневаются в выпуске гаджетов Huawei с ОС "Аврора"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ надеется, что в ближайшем будущем будут выпускаться гаджеты Huawei с российской операционной системой (ОС) "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus, принадлежит "Ростелекому"). Объем устройств и какие рынки сбыта будут у этого оборудования - пока неизвестно, сказал в среду журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов.

"Лично у меня нет сомнения, что появятся устройства Huawei, оснащенные платформой "Аврора". В каком объеме, на каких рынках - это все предмет дальнейших дискуссий, мы в них будем принимать активное участие <...> мы вам что-то расскажем, как только они подпишут соглашение о неразглашении, в ближайшее время, эта работа ведется <...> Ну, я, к сожалению, не прямой участник дискуссии по поводу соглашения о неразглашении, но мы надеемся, что наши партнеры выйдут на пилот до конца года", - сказал он.

При этом Мамонов отметил, что коллеги из Huawei сейчас работают вместе с представителями "Объединенной мобильной платформы" (разработчик "Авроры"). "Там пока что очень технологическая дискуссия, мы из уважения к компании просто не комментируем <...> потому что компании любят тишину, мы это уважаем, мы это соблюдаем. Но решение на уровне высоких лидеров, правительств, по сути дела, было принято, о том, что сближение такое производить надо", - пояснил Мамонов.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник ТАСС, знакомый с деталями встречи главы Минкомсвязи РФ Константина Носкова и заместителя председателя правления, главного исполнительного директора Huawei Го Пина в начале июня, что Россия предложила Huawei рассмотреть возможность использования на различных устройствах китайской корпорации (в частности, смартфонах) экосистемы отечественного ПО.

ОС "Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, сделана на базе открытой платформы Sailfish (разработана финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia). По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. ОС может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного ПО. Весной 2018 года "Ростелеком" получил контроль над разработчиком мобильной операционной системы Sailfish OS и SailfishMobile OS Rus.