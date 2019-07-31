Предприятие по пошиву спецодежды для нефтяников открыли под Иваново

ТАСС, 31 июля. Предприятие по пошиву спецодежды для нефтяной промышленности на 250 рабочих мест запустили в Шуе Ивановской области. Продукция компании будет поставляться в крупнейшие нефтегазовые компании России, Франции и США, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

В среду губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой предприятия. Ему показали цеха, экспериментальную лабораторию, где разрабатывают модели изделий, и ознакомили с ассортиментом выпускаемой продукции.

"На новом предприятии создано 250 рабочих мест, здесь использует современные подходы и технологии. Компания производит спецодежду для ведущих российских и мировых нефтяных компаний - "Роснефти", "Газпромнефти" - и для зарубежных нефтяных компаний Европы и США. Будем стараться помогать им заказами", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, строительство фабрики в Шуе началось еще в 2013 году, но спустя год работы были заморожены. Возобновить строительство удалось лишь в 2018 году, на эти цели предприятие направило 130 млн рублей. Все это время компания была вынуждена арендовать помещения. За первые полгода работы предприятие выпустило 120 тыс. единиц продукции.