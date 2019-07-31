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Предприятие по пошиву спецодежды для нефтяников открыли под Иваново

Там было создано 250 рабочих мест

ТАСС, 31 июля. Предприятие по пошиву спецодежды для нефтяной промышленности на 250 рабочих мест запустили в Шуе Ивановской области. Продукция компании будет поставляться в крупнейшие нефтегазовые компании России, Франции и США, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

В среду губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился с работой предприятия. Ему показали цеха, экспериментальную лабораторию, где разрабатывают модели изделий, и ознакомили с ассортиментом выпускаемой продукции.

"На новом предприятии создано 250 рабочих мест, здесь использует современные подходы и технологии. Компания производит спецодежду для ведущих российских и мировых нефтяных компаний - "Роснефти", "Газпромнефти" - и для зарубежных нефтяных компаний Европы и США. Будем стараться помогать им заказами", - цитирует пресс-служба главу региона.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, строительство фабрики в Шуе началось еще в 2013 году, но спустя год работы были заморожены. Возобновить строительство удалось лишь в 2018 году, на эти цели предприятие направило 130 млн рублей. Все это время компания была вынуждена арендовать помещения. За первые полгода работы предприятие выпустило 120 тыс. единиц продукции.

Теги
РоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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