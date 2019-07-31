WSJ: в США миллиардера из КНР обвинили в неуплате пошлин при ввозе алюминия

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американские власти заочно предъявили обвинения китайскому миллиардеру Лю Чжунтяню в уклонении от выплаты пошлин на общую сумму около $2 млрд при ввозе алюминия в США. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, обвинения были предъявлены прокуратурой в Калифорнии в мае, однако материалы дела были рассекречены только сейчас. По словам источников газеты, суд выдал ордер на арест бизнесмена, который, предположительно, находится в Китае. Лю Чжунтянь - основатель китайского алюминиевого гиганта China Zhongwang. По последним оценкам журнала Forbes, состояние бизнесмена и его семьи превышает $3,2 млрд.

Американские власти полагают, что Лю Чжунтянь причастен к имевшему место с 2008 года по настоящее время ввозу в США крупных партий алюминия без выплаты пошлин. Поставки якобы осуществлялись через Мексику и порты в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), в этой деятельности участвовали подставные компании. По утверждению прокуратуры, Лю Чжунтянь, в частности, создавал видимость того, что в США ввозят готовые изделия из алюминия, которые не облагаются пошлинами. В действительности это не была готовая продукция, полагают власти.

Предпринимателю предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании средств. Согласно оценкам прокуратуры в Калифорнии, речь идет об одном из самых масштабных дел, касающихся уклонения от выплаты пошлин, которыми занималось когда-либо Министерство юстиции США. В отношении China Zhongwang также предъявлены обвинения. Представители компании пока не дали комментариев в связи с приведенными в публикации утверждениями.

Издание отмечает, что ранее Лю Чжунтянь отрицал обвинения в каких-либо нарушениях при поставках. Пока не уточняется, есть ли в США адвокаты, которые представляют его интересы.