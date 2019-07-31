ВЭБ.РФ намерен провести финансово-хозяйственный мониторинг эксплуатации стадиона ЦСКА

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ объявил закупку на финансово-хозяйственный мониторинг эксплуатации столичного стадиона ЦСКА и комплекса коммерческой недвижимости общей площадью 170 тыс. кв. м., строительство которых финансировалось с использованием средств госкорпорации. Соответствующая документация размещена на главном портале госзакупок.

Цель закупки - усиление контроля со стороны ВЭБ.РФ за эксплуатацией стадиона и связанной с ним коммерческой недвижимостью, а также получение независимого заключения о возможных рисках проекта для их минимизации. Максимальная цена закупки - 7,6 млн рублей, однако итоговая цена договора составила 6,3 млн рублей.

Стадион "ВЭБ-Арена" располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ Москвы), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тыс. зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком" (3:0). ВЭБ инвестировал в строительство стадиона $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.