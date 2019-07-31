Додон посетит Москву в августе

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон планирует во второй половине августа посетить Москву, чтобы обсудить новые условия на поставки газа, а также возможность снижения его цены для республики. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу "НТВ Молдова".

"Мы планируем получить скидку [на газ] в размере 20-30% <...>. Где-то во второй половине августа я думаю, что переговоры на самом высоком уровне состоятся и мы примем окончательное решение", - сказал президент. По его словам, это позволит не увеличивать тарифы для населения республики в новом отопительном сезоне.

Президент выразил надежду на то, что параллельно состоится визит в РФ нового премьер-министра Молдавии Майи Санду. "Я советовал премьеру обязательно посетить Москву. Нужно встретиться с нашими стратегическими партнерами. <…> Есть очень много вопросов на уровне министерств", - отметил Додон.

Он напомнил, что при правлении Демократической партии Молдавии диалог на уровне правительств и парламента с РФ был заблокирован.