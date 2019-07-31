Первым резидентом ТОР "Костомукша" в Карелии стало деревоперерабатывающее предприятие

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Первым резидентом на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) в карельском городе Костомукша стало деревоперерабатывающее предприятие ООО "Лапландия Транс". Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Заявка на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Костомукша" поступила от ООО "Лапландия Транс" в Минэкономразвития Карелии 29 мая, а 15 июля состоялось подписание соглашения, после чего документы были направлены в Минэкономразвия России для включения компании в реестр резидентов", - говорится в сообщении.

Предприятие будет заниматься производством продукции из древесных отходов. На нем планируется открыть 25 новых рабочих мест.

ТОР "Костомукша" создали 15 февраля 2019 года. В планах региональных властей привлечь на территорию приграничного города почти 3,4 млрд рублей инвестиций, а также создать 400 новых рабочих мест. В Костомукше в должны появиться производства по глубокой переработке древесины, выпуску комплектов деревянного домостроения, а также переработке дикоросов.

Костомукша - самый молодой город Карелии, в котором проживают 29 тыс. человек. Он находится в 30 км от границы с Финляндией и получил статус города в 1983 году. Градообразующим предприятием является горно-обогатительный комбинат "Карельский окатыш", входящий в ПАО "Северсталь". В настоящее время статус ТОР в республике имеют монопоселения Кондопога и Надвоицы.