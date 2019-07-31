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Microsoft построит в Аризоне три центра обработки данных, работающих на солнечной энергии

Для обеспечения дата-центров энергией Microsoft будет сотрудничать с First Solar

ТАСС, 31 июля. Компания Microsoft сообщила о своих планах построить три центра обработки данных в штате Аризона, США. Новые дата-центры будут функционировать исключительно на солнечной энергии, сообщается в пресс-релизе компании.

По мнению Microsoft, Аризона - наиболее подходящее место для реализации проекта, поскольку в штате активно развивается технологическая индустрия, а число солнечных дней в году достигает 200. Для обеспечения дата-центров энергией Microsoft будет сотрудничать с First Solar, используя электростанцию Sun Streams 2 мощностью в 150 мВт.

Данная инициатива - часть стратегии Microsoft по переводу 70% всех центров обработки данных компании на возобновляемую энергию к 2023 году.

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