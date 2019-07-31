Решение ФРС о снижении базовой процентной ставки привело к понижению биржевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Промышленный индекс Dow Jones в среду к закрытию сессии на нью-йоркской бирже опустился на 333 пункта или на 1,23%, до отметки 26864, после решения Федеральной резервной системы США (ФРС) понизить базовую процентную ставку на 25 б.п., до 2-2,25%. Согласно информации, размещенной на сайте биржи, на 1,19% или на 98 пунктов, до отметки 8175, понизился индекс электронной биржи NASDAQ, а индекс S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 1,9% или на 32 пункта, до 2980.

Решение ФРС о первом с 2008 года снижении базовой процентной ставки "представляет собой упреждающую меру, нацеленную на то, чтобы не допустить снижения темпов роста экономики и смягчить торговые противоречия", отметила в среду газета The Wall Street Journal. Газета сослалась на мнение участников рынка, не исключающих возможности дальнейшего снижения базовой процентной ставки.

"Мы вступаем в период замедления темпов экономического роста, - заявил в интервью газете руководитель департамента портфельных инвестиций компании Thornburg Investment Management Бен Кирби. - Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что будет еще одно снижение позже в нынешнем году".

Следующее заседание ФРС США состоится 17-18 сентября 2019 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.