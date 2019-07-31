Кабмин ввел механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Начал работать механизм, который позволит избежать резкого роста цен на авиабилеты в случае удорожания стоимости нефти. Закон, начинающий действовать 1 августа, предусматривает поддержку авиаперевозчиков через выплату им отрицательного акциза в ситуации, когда цена за баррель нефти превышает $70.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным жители Дальнего Востока пожаловались на высокие цены на авиабилеты. После этого он распорядился, чтобы авиакеросин был включен в соглашение с нефтяниками по стабилизации цен на топливо. В результате правительство решило ввести отрицательный акциз на керосин, который бы компенсировал авиакомпаниям часть расходов на топливо, но не оказывал бы влияния на его стоимость у нефтяных компаний.

Сообщалось, что российские авиакомпании из-за роста цен на керосин в первом полугодии 2018 г. впервые в истории получили убытки на традиционно прибыльных международных направлениях. Позднее общий убыток отрасли удвоился, поскольку компании, несмотря на рост расходов, не повышали цены в конкурентной борьбе. По подсчетам аналитика "Финам" Алексея Калачева, цены производителей авиационного топлива выросли за два года на 43,5%, основной рост пришелся на прошлый год.

По его словам, предлагаемых правительством мер будет достаточно для того, чтобы не допустить роста цен на авиабилеты. "Я полагаю, принятых мер будет достаточно для стабилизации рынка. Правительству удалось, не отказываясь от повышения акцизов на топливо, сдержать рост цен на бензин и дизельное топливо. Должно получиться и с авиакеросином, - сказал Калачев. - Если не будет резких изменений на рынке нефти или нового обвала курса рубля, для нового роста цен на топливо не будет оснований".

Консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов заметил, что при сохранении нынешних цен размер компенсаций был бы равен нулю из-за текущей низкой стоимости топлива в Европе, которая сейчас на 25% ниже максимальных уровней сентября - октября 2018 г. "Если цены вырастут до прошлогодних высоких уровней, то авиакомпании получат до 6-7 тыс. руб. за тонну авиакеросина, или 35-40 млрд руб. в 2019 г.", - подсчитал эксперт.

С коллегами согласен и начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Брокер" Виктор Бондарович - размер компенсации будет зависеть от того, как сильно будет меняться цена на нефть. "На мой взгляд, наиболее верный путь выбрал "Аэрофлот", захеджировавший большую часть своих расходов на топливо. Это поможет перевозчику оставаться в рамках своего бюджета при резких, кардинальных изменениях цен на нефтепродукты", - рассказал он. Эксперт добавил, что зависимость авиакомпаний от государственных дотаций и льгот не является чисто российским изобретением - господдержку в том или ином виде получают многие европейские и североамериканские компании.