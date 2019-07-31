"Ведомости": банк "Восточный" оценивает акции IFTG в 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк "Восточный" оценивает пакет акций компании International Financial Technology Group (IFTG), с которой связано уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, в 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости".

"Реальная стоимость доли IFTG - 3,7 млрд рублей", - пишет издание со ссылкой на письмо и.о. председателя правления "Восточного" Вячеслава Арутюняна в IFTG.

Уточняется, что американский фонд Parus Marine оценил актив компании в 2,6 млрд рублей, гонконгский Pacific World Fund Management - в 2,1 - 2,3 млрд рублей, британская фирма Thompson Сrosby - в 2,2 - 2,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что основатель фонда Baring Vostok Калви оценивает ценные бумаги IFTG в 2,5 млрд рублей, следствие - лишь в 600 тыс. рублей.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России.

По данным следствия, подконтрольное фонду Первое коллекторское агентство в счет долга на указанную сумму перед "Восточным" уступило банку 60% акций люксембургской компании IFTG.