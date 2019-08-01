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Бразилия начала переговоры с США о торговом соглашении

Как предположил министр экономики Бразилии Паулу Гедес, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания стратегического альянса, который заменил бы NAFTA

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 августа. /ТАСС/. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес объявил в среду о начале переговоров с США о заключении соглашения о свободной торговле. Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров в бразильской столице с министром торговли США Уилбуром Россом.

"В завершении [встречи] мой заместитель спросил: "Мы официально вступили в переговоры?" И ответ был: "Конечно. Мы [США] хотим этого", - приводит информационный портал G1 слова Гедеса. По мнению бразильского министра, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность создания стратегического альянса, который, охватив все западное полушарие, заменил бы собой Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

Гедес также напомнил, что до июня 2021 года президент США будет обладать полученными от Конгресса полномочиями по содействию торговле. "Мы могли бы воспользоваться этим окном возможностей", - уточнил министр.

Во вторник Трамп заявил о намерении работать над заключением соглашения о свободной торговле с Бразилией. Росс не раскрыл подробностей ведущихся переговоров. По его мнению, прежде чем заключать полноценное двустороннее торговое соглашение, Бразилиа и Вашингтону необходимо согласовать его отдельные аспекты. В частности, он отметил, что странам до сих пор не удалось согласовать окончательный текст договора об инвестициях.

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
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