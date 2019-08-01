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В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин по телефону обсудили вопросы торговли

Лидеры затронули также тему природных пожаров в Сибири
Белый дом AP Photo/Susan Walsh
Описание
Белый дом
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду во время телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней торговли, а также природные пожары в Сибири. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам беседы глав двух государств.

"Лидеры также обсудили торговлю между двумя странами", - говорится в документе.

Кроме того, Трамп выразил Путину свою "обеспокоенность по поводу масштабных лесных пожаров, причиняющих страдание Сибири".

Теги
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