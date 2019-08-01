ЦБ Бразилии понизил ставку рефинансирования до рекордно низких 6%

"Недавние показатели экономической деятельности говорят о возможности возобновления процесса восстановления бразильской экономики", - говорится в документе. Вместе с тем, экономисты признают наличие рисков, связанных с возможным замедлением темпов роста мировой экономики. По оценкам членов комитета, в случае реализации благоприятного сценария по инфляции данный показатель может в дальнейшем снова быть понижен.

Само решение о снижении ставки рефинансирования не стало неожиданностью для финансовых аналитиков. Однако большинство из них ранее склонялись к тому, что понижение будет вдвое меньше. Ранее этот показатель в течение полутора лет находился на отметке 6,5%.