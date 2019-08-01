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ЦБ Бразилии понизил ставку рефинансирования до рекордно низких 6%

При благоприятном сценарии по инфляции этот показатель может быть снова понижен, отмечают эксперты

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 августа. /ТАСС/. Центробанк Бразилии понизил в среду ставку рефинансирования до рекордно низких 6%. Соответствующее решение комитета по монетарной политике (Copom) опубликовано на сайте регулятора.

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"Недавние показатели экономической деятельности говорят о возможности возобновления процесса восстановления бразильской экономики", - говорится в документе. Вместе с тем, экономисты признают наличие рисков, связанных с возможным замедлением темпов роста мировой экономики. По оценкам членов комитета, в случае реализации благоприятного сценария по инфляции данный показатель может в дальнейшем снова быть понижен.

Само решение о снижении ставки рефинансирования не стало неожиданностью для финансовых аналитиков. Однако большинство из них ранее склонялись к тому, что понижение будет вдвое меньше. Ранее этот показатель в течение полутора лет находился на отметке 6,5%.

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