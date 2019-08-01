Более 160 предприятий с иностранным капиталом созданы в провинции Хайнань в этом году

ХАЙКОУ /Китай/, 1 августа. /ТАСС/. Количество созданных предприятий с иностранным капиталом в южнокитайской провинции Хайнань в первой половине 2019 года достигло 163, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил портал " Наньхайван " со ссылкой на департамент коммерции Хайнаня.

Объем привлеченного иностранного капитала в январе-июне в провинции составил $160 млн, что в 3,6 раза больше по сравнению с первой половиной 2018 года. "Наньхайван" отмечает, что такие показатели позволили провинции лидировать в Китае по объемам зарубежных инвестиций.

Основными инвесторами в первой половине этого года выступили такие страны, как Германия, Канада, Нидерланды и США. В основном средства были вложены в промышленные и другие объекты в таких городах и районах, как Ваньнин, Санья, особая экономическая зона Янпу, уезд Линшуй, город Вэньчан, Даньчжоу, уезд Чэнмай и административный центр провинции Хайкоу.

По данным "Наньхайван", из 18 отраслей, представленных на острове, в 17 появились новые предприятия с иностранным капиталом. Они действуют в таких областях, как электроэнергетика, торговля, транспорт, индустрия развлечений, сфера информационных технологий, общественное питание и других.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.