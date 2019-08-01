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Минтранс поможет в восстановлении пострадавших от паводка дорог в Бурятии

Всего вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики

ТАСС, 1 августа. Минтранс РФ поможет Бурятии в восстановлении дорог, которые пострадали во время паводка. Соответствующее сообщение опубликовал в четверг на своей странице в Facebook глава республики Алексей Цыденов.

"Попросил вице-премьера правительства РФ Максима Алексеевича Акимова оказать содействие в ликвидации последствий паводков в Бурятии, - написал он. - В итоге зампред поручил Минтрансу России помочь республике с восстановлением дорог, пострадавших от наводнения".

На прошлой неделе из-за сильных дождей в Бурятии начался паводок. Вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики. Ранее Цыденов заверил, что последствия разгула стихии будут оперативно устраняться за счет средств резервного фонда правительства республики.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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