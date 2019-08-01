Медведев проверил готовность сети МФЦ Забайкалья к оформлению "дальневосточного гектара"

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проверил готовность сети многофункциональных центров Забайкальского края к оформлению "дальневосточного гектара".

Глава правительства в рамках своей рабочей поездки в Читу посетил центр предоставления государственных услуг, где с сегодняшнего дня жители могут оформить понравившийся участок земли. Медведев подошел к окошку краевого Департамента государственного имущества и земельных отношений, где сотрудник МФЦ консультировал по вопросам выбора земельного участка и подачи заявления. Премьер-министр пообщался с жителями, которые в числе первых в четверг пришли оформлять договоры, поинтересовался их планами и пожелал удачного строительства и освоения участков.

Как рассказали Медведеву региональные власти и сотрудники МФЦ, при необходимости здесь помогут гражданам зарегистрироваться на портале "Госуслуги", что является обязательным условием для авторизации на сайте "НаДальнийВосток.рф", через который подается заявка на участок земли с помощью подтвержденной учетной записи сервиса "Госуслуги". Доступ к выбору земельного участка и подаче заявки через МФЦ обеспечивается благодаря размещению в центрах госуслуг так называемых гостевых компьютеров с возможностью выхода в информационную систему. Таким образом, те граждане, которым удобнее прийти в МФЦ и оформить заявку на "дальневосточный гектар", будут иметь возможность работать за гостевым компьютером самостоятельно, либо обратившись за помощью к специалисту центра.

До 1 февраля 2020 года на территории региона получить земельный участок смогут граждане, проживающие в Забайкальском крае. С 1 февраля 2020 года и до 1 августа 2020 года землю могут получить граждане, проживающие в субъектах Дальневосточного федерального округа, а затем все жители Российской Федерации смогут воспользоваться таким правом. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участком в течение полугода землю можно оформить в собственность или длительную аренду.

Освобождение от земельного налога

Обладатели "дальневосточного гектара" будут освобождены от земельного налога на пять лет. По истечении пяти лет и с момента регистрации права собственности в Росреестре, обладатель "дальневосточного гектара" уплачивает земельный налог на общих основаниях. В случае оформления аренды выплачивается арендная плата.

В Забайкальском крае в рамках программы "Дальневосточный гектар" будут доступны около 21 млн га земли. Общая площадь Забайкальского края составляет 43 млн га.

Наибольший интерес у населения вызывают земли, находящиеся в непосредственной близости от краевого центра, - в Читинском, Улётовском, Карымском районах, а также в Приаргунском, Чернышевском, Нерчинском, Сретенском, Краснокаменском и Борзинском районах.

На территории края внедрена автоматизированная информационная система "Имущественно-земельный комплекс" с необходимым модулем графического отображения границ "зон нельзя" и границ ранее учтенных участков.

Закон о "дальневосточном гектаре" предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли - для ведения бизнеса, организации личных подсобных хозяйств, для строительства дома и других целей.