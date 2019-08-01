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Медведев: покупка льготных авиабилетов будет доступна жителям Забайкалья круглый год

Как отметил премьер, также выросло число льготных маршрутов

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что для жителей Забайкальского края покупка льготных авиабилетов будет доступна круглый год, без сезонных ограничений.

"Теперь жители Забайкальского края имеют право на льготные билеты, причем в течение всего года, а не только с 1 марта по 1 декабря, как это было раньше", - сказал премьер, открывая совещание об основных мерах по развитию региона.

Глава правительства подчеркнул, что также выросло количество льготных маршрутов. Теперь жители Забайкалья могут оформить льготные авиабилеты по 134 направлениям.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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