Медведев: покупка льготных авиабилетов будет доступна жителям Забайкалья круглый год

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что для жителей Забайкальского края покупка льготных авиабилетов будет доступна круглый год, без сезонных ограничений.

"Теперь жители Забайкальского края имеют право на льготные билеты, причем в течение всего года, а не только с 1 марта по 1 декабря, как это было раньше", - сказал премьер, открывая совещание об основных мерах по развитию региона.

Глава правительства подчеркнул, что также выросло количество льготных маршрутов. Теперь жители Забайкалья могут оформить льготные авиабилеты по 134 направлениям.