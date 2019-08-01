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Медведев подписал распоряжение о создании ТОР "Забайкалье"

Премьер также подписал распоряжение о выделении 76 млн рублей для обеспечения населения Забайкалья оборудованием для приема цифрового телесигнала

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

"Хотел вас известить о том, что я подписал также постановление правительства о создании ТОР "Забайкалье". Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти 200 миллиардов рублей", - сказал Медведев на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.

"Должны быть созданы более 9 тысяч новых рабочих мест. Ключевой проект - это Удоканское месторождение меди, одно из крупнейших в мире... Благодаря режиму ТОР можно снизить финансовую нагрузку на проект, реализовать его в более короткие сроки. И, конечно, строительство предполагает развитие всей сопредельной инфраструктуры, прежде всего транспортной инфраструктуры", - добавил премьер.

Также глава кабмина подписал распоряжение о выделении 76 млн рублей для обеспечения населения Забайкалья оборудованием для приема цифрового телесигнала.

Новость обновлена (08:18 мск) - добавлены высказывания Медведева

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичЗабайкальский край
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