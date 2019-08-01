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Медведев поручил руководству Забайкалья сбалансировать бюджет региона

Глава правительства указал, что "в последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение"

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Медведев поручил врио губернатора Забайкалья Александру Осипову обеспечить сбалансированность бюджета региона, чтобы федеральным властям не приходилось постоянно оплачивать основные расходы края.

"В последние годы Забайкальский край попал в очень сложное положение. Я сейчас не буду, что называется, проводить разбор полетов, в чем здесь были объективные причины и субъективные. Но в любом случае общая сбалансированность должна быть достигнута, это абсолютно очевидно. Чтобы мы каждый год не подкидывали вам просто деньги на то, чтобы свести концы с концами, на то, чтобы просто вам зарплату платить", - сказал Медведев на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края, обращаясь к Осипову.

"Тем более, что скрывать: край-то очень богатый, и те инвестпроекты, о которых вы сказали, и о которых министр доложил, о которых я в начале говорил, - они должны позволить это сделать и создать условия для стабильного, полноценного социально-экономического развития края в ближайшие годы" - добавил премьер.

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