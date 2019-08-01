Субсидированные авиабилеты в Читу доступны в 2019 году для 50 тыс. пассажиров

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Воспользоваться льготными авиабилетами для перелетов в Забайкальский край и обратно в 2019 году смогут 50 тыс. пассажиров. Об этом на совещании по развитию Забайкальского края под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Чите заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"Увеличилось финансирование [по субсидируемым перелетам в ДФО] в три раза, то есть сегодня на год это 8,2 млрд рублей на магистральные перевозки. Это значит, что 50 тыс. забайкальцев смогут воспользоваться льготными авиабилетами и улететь в такие города, как Москва, Екатеринбург, Новосибирск. Выделено 177 млн [рублей] на региональные воздушные перевозки, то есть 18 тыс. пассажиров могут воспользоваться этой мерой, что почти в два раза больше, чем было раньше", - сказал Козлов.

Он отметил, что на сегодняшний день остается болезненным и нерешенным вопрос субсидирования местных воздушных перевозок в Забайкальском крае, так как расстояние между городами очень большое - до 600 км. Из-за недостатка денег в местных бюджетах прекращаются полеты в отдаленные населенные пункты.

"Мы прорабатываем связанные с этим меры. Просим вашей поддержки, дать поручение нам, Минтрансу, Минфину обсчитать это и предоставить вам доклад для принятия решения. Только для Забайкалья до 2025 года понадобится 265 млн рублей", - сказал министр.