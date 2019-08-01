Mitsubishi отказалась от инвестиций в "Арктик СПГ - 2"

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2". Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg .

В Mitsubishi эту информацию ТАСС подтвердили, назвав решение окончательным. В японской компании, однако, воздержались от комментариев по поводу того, что послужило причинами отказа от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут переговоры о присоединении последней к десятипроцентной доле в проекте по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", которая принадлежит консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec. На переговорах речь шла именно о возможном присоединении Mitsubishi к доле Mitsui & Co и Jogmec.

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в городе Осака было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.

Новость обновлена (09:31 мск) - добавлено подтверждение от Mitsubishi