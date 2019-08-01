Введенные Украиной спецпошлины на импорт из РФ дизеля и сжиженного газа вступили в силу

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Введенные правительством Украины 17 июля специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа вступили в силу 1 августа.

Ранее представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-40 за тонну", - сообщил Герус.

Представитель Зеленского заключил, что украинский бюджет получит дополнительно около 2 млрд гривен (около $77 млн) в год в связи с введением этих спецпошлин. По его мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий и поддержку малообеспеченных слоев населения. По словам Геруса, в настоящее время на рынке нефтепродуктов страны наблюдается избыток ресурса и что существуют основания для некоторого снижения розничных цен.

С 1 января 2016 года, в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты своих экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, подпали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до 31 декабря 2020 года.