Минэнерго к сентябрю внесет в кабмин новую программу развития угольной отрасли России

КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Проект новой программы развития угольной отрасли России до 2035 года, который разработало Министерство энергетики РФ совместно с регионами и угольными компаниями, будет внесен на утверждение в правительство РФ не позднее сентября текущего года. Об этом на совещании в Кемерово сообщил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Мы вчера направили проект этой программы на согласование в федеральные органы исполнительной власти, у нас есть еще месяц, чтобы мы могли учесть те или иные замечания. И к сентябрю мы внесем ее в правительство РФ на утверждение", - сказал чиновник.

Ранее Минэнерго неоднократно заявляло о том, что действующая долгосрочная программа развития угольной промышленности России, рассчитанная на период до 2030 год, нуждается в корректировке в связи с опережением ее реализации. В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности поручил членам комиссии уделить особое внимание вопросам экологии в работе добывающих компаний.

По словам Яновского, данные поручения президента РФ учтены при разработке проекта новой программы развития угледобычи. "В этой программе существует специальный раздел, посвященный вопросам экологической безопасности", - добавил он.