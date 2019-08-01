Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в июле вырос до 49,3 пункта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2019 года вырос до отметки 49,3 пункта с 48,6 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Результаты июльского исследования указали на продолжение ухудшения деловой ситуации в российских обрабатывающих отраслях на фоне очередного сокращения объемов производства и новых заказов", - отмечается в обзоре.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

Падение потребительского спроса было замечено как среди внутренних, так и зарубежных покупателей, причем новые экспортные заказы сократились максимальными темпами за пять месяцев. Степень оптимизма компаний относительно будущих объемов производства оказалась минимальной в 2019 году, пишет IHS Markit.

В то же время производители в июле впервые за четыре месяца увеличили количество рабочих мест. Рост занятости, по данным агентства, частично был связан с выполнением текущих заказов.