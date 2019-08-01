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"Ъ": у ведущих рыбный промысел на арендованных судах компаний могут возникнуть сложности

Ассоциация добытчиков минтая указала на противоречие приказов Минсельхоза и закона "О рыболовстве", что грозит проблемами с доставкой продукции

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. У ведущих рыбный промысел на арендованных судах компаний могут возникнуть сложности с доставкой продукции, сообщает газета "Коммерсантъ".

В письме президента Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву отмечается противоречие приказов министерства, регулирующих оформление ветеринарных сопроводительных документов, и закона "О рыболовстве" 29 июля.

Как отмечается в публикации, управления Россельхознадзора требуют указывать в сопроводительных документах собственника судна, который выступает производителем, а не владельца квот и улова. Это в свою очередь противоречит закону "О рыболовстве", обязывающем доставлять уловы и произведенную из них продукцию держателей квот.

Ситуация может повлечь за собой затруднения при движении партий, простою груза.

В АДМ просят Патрушева внести изменения в приказы Минсельхоза, до этого момента обеспечить обеспечить владельцам квот возможность оформлять сопроводительные документы на переработанную на судне продукцию в порту РФ от своего имени.

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